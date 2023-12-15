Камоцци: «Чалов играет на уровне нападающих чемпионата Франции»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался об игре нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

Ранее полузащитник «Монако» Александр Головин заявил, что будет рад видеть Чалова в «Монако».

«Фёдор готов к переезду в более сильный чемпионат, он играет на уровне нападающих Лиги 1. Чалов очень хорошо понимает игру и чувствует ключевые эпизоды на поле. Его футбольный интеллект находится на высоком уровне», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

В текущем сезоне 25-летний Чалов провёл за ЦСКА 26 матчей, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 12 миллионов евро.