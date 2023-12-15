Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление «красно-белых» в первой части сезона РПЛ.

«Осталось еще полсезона. Я не теряю надежду на успех», — сказал Рианчо.

В настоящий момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В активе команды Гильермо Абаскаля 30 очков после 18 сыгранных туров.

Напомним, РПЛ ушла на зимнюю паузу. Возобновление чемпионата запланировано на начало марта следующего года. Отметим, что сразу после рестарта «Спартак» встретится в Санкт-Петербурге с «Зенитом».