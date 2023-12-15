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Кобелев: «Головин — лучший российский футболист, но Тюкавин может приблизиться к его уровню»

15 Декабря 2023 • 15:10 Комментировать
Монако
...
Лион
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Через 6 ч. 50 мин.

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением о том, кто является лучшим российским футболистом уходящего 2023 года.

Специалист выделил полузащитника «Монако» Александра Головина, отметив при этом, что нападающий «Динамо» Константин Тюкавин может составить ему конкуренцию.

«Головин — лучший российский футболист на сегодняшний день. Он выделяется на фоне всех остальных.

Головина нельзя сравнивать с кем-то, потому что у футболистов разные амплуа на поле. Тот же Тюкавин может приблизиться к уровню Головина. В порядке Миранчук, когда он играет», — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний Головин провёл в составе «Монако» 14 матчей, забив в них пять голов и отдав две результативные передачи. На счету 21-летнего Тюкавина девять мячей и шесть передач в 23 встречах за «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Динамо Москва Андрей Кобелев Александр Головин Константин Тюкавин ещё теги
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