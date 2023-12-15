Переход Веры в «Локомотив» сорвался

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера не перейдёт в «Локомотив». Об этом сообщил журналист Андрей Панков.

По информации источника, клубы не смогли договориться о графике выплат.

В текущем сезоне 26-летний Вера провёл за «Оренбург» 18 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

Напомним, Вера защищает цвета «Оренбурга» с лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает аргентинского футболиста в 3 миллиона евро.

После 18 туров РПЛ «Оренбург» расположился на 14-м месте в турнирной таблице. «Локомотив» же занимает четвёртую строчку, опережая южноуральский коллектив на 16 очков.