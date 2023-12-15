Суд наказал болельщиков за драку на матче «Балтика» - «Спартак»

Суд вынес наказание болельщикам калининградской «Балтики» за драку с фанатами московского «Спартака» во время матча чемпионата России. Встреча завершилась победой «красно-белых» со счетом 2:0.

«Пока суд прошел по двум фанам калининградцев, они отделались штрафом по 15000 рублей. А вот у фанов «красно-белых», участвовавших в драке, суд еще впереди», - сообщается в телеграм-канале «Мутко против».

После первой половины сезона «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Что касается «Балтики», то калининградцы с 13 баллами располагаются на предпоследней строчке.