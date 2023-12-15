Россия опустилась на 11 мест в рейтинге УЕФА

УЕФА представил обновленную таблицу коэффициентов. Россия опустилась на 11 мест и сейчас занимает лишь 29-ю позицию. Это произошло из-за отстранения российских клубов от официальных турниров. Решение было принято УЕФА в феврале 2022 года.

Первое место в рейтинге с большим отрывом занимает Англия, на второй строчке располагается Испания, а топ-3 замкнула Италия. Также в десятку лучших попали: Германия, Франция, Нидерланды, Португалия, Бельгия, Турция и Шотландия.

Напомним, что на этой неделе завершилась групповая стадия в еврокубках. Жеребьевка раунда плей-офф пройдет в понедельник, 18 декабря.