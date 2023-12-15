Якуба назвал место, которое хотят занять «Крылья Советов» в РПЛ

Хавбек самарских «Крыльев Советов» Денис Якуба рассказал, какое место команды по итогам сезона РПЛ будет хорошим результатом.

«Мы находимся на своем закономерном месте. Прошлый сезон был для нас неудачным, в этом году хотелось бы занять пятое или шестое место. Это было бы хорошим результатом», - передает слова футболиста телеканал «Матч ТВ».

В последнем поединке перед зимней паузой самарский коллектив потерпел крупное поражение от московского «Спартака» со счетом 0:3. После 18 туров «Крылья Советов» набрали 29 баллов и занимают шестое место в таблице.