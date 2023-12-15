Головин назвал россиянина, которого хочет подписать в «Монако»

Хавбек «Монако» Александр Головин дал комментарий касательно возможного перехода нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова в стан монегасков.

«Лично я готов видеть Федю в «Монако» в любой момент. Уверен, он нам поможет. Но если говорить серьезно, то вопрос не совсем по адресу, нужно обращаться к руководству клуба», - приводит слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Чалов в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги провел 18 поединков за ЦСКА. 25-летний центрфорвард записал себе в актив восемь забитых мячей (пять – с пенальти) и три результативные передачи на одноклубников.