Один из представителей Виллиана Роши Эмануэль Мело отреагировал на информацию о потенциальном трансфере игрока в турецкий «Трабзонспор».

«Информация об интересе «Трабзонспора»? Нам ничего об этом неизвестно, к нам никто не обращался, а Виллиан сейчас наслаждается отпуском в Бразилии», - приводит слова представителя футболиста корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Роша провел 16 матчей. Бразилец получил шесть желтых карточек и один раз был удален с поля. После 18 туров чемпионата страны ЦСКА с 28 очками занимает седьмое место в таблице.