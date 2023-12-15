Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о своём будущем.

Чешский специалист отметил, что на данный момент его дела идут хорошо, и он хотел бы тренировать, ведь он любит футбол, и ему неважно, в какой стране и в какой команде работать.

«Сейчас мной интересуется один маленький клуб из маленькой страны, но для меня это интересно. Посмотрим, чем всё закончится», - приводит слова Ярошика «Чемпионат».

Напомним, что 46-летний футболист на данный момент находит без работы, после того как в августе был отправлен в отставку с поста главного тренера «Оренбурга». Он проработал всего семь матчей в уральской команде.