Полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков является главным конкурентом игрока «Краснодара» и сборной Армении Эдуарда Сперцяна за переход в «Ювентус», об этом сообщает PuebloJuve в социальной сети.

По данным источника, слухи относительно интереса туринского клуба к Судакову и Сперцяну набирают обороты перед началом зимнего трансферного окна.

Судаков является воспитанником «Шахтёра». Его соглашение рассчитано до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 18 миллионов евро.

В текущем сезоне футболист принял участие в 18 играх во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.