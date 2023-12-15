«Краснодар» в зимнее трансферное окно готов усилить 3-4 позиции, об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По данным источника, президент клуб Сергей Галицкий поставить цель укрепить несколько позиций, среди которых форвард, правый вингер, опорный хавбек и левоногий центральный защитник.

Напомним, что подопечные Владимира Ивича ушли на зимний перерыв (после 18 туров), впервые в своей истории занимая первое место в турнирной таблице и опережая питерский «Зенит» на два балла.

«Краснодар», который является действующим финалистом Кубка России, по итогам группового этапа этого сезона пробился лишь в плей-офф Пути регионов.