«Краснодар» - о своих фанатах: «Лучшие болельщики лучшего клуба»

Пресс-служба «Краснодара» отреагировал на то, что клуб занял второе место по средней посещаемости домашних матчей Премьер-лиги.

«Лучшие болельщики лучшего клуба! Ждём ещё больше зрителей на трибунах после зимнего перерыва», - говорится в сообщении краснодарского клуба.

В рамках чемпионата страны «быки» сыграли девять поединков на своем поле, которые посетили 205482 болельщика. Средняя посещаемость составляет 22381 зритель.

По итогам первой половины сезона Премьер-лиги «Краснодар» набрал 38 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Владимира Ивича опережают идущий вторым «Зенит» на два балла.