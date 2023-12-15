В летнее трансферное окно «Краснодар» отказался от продажи защитника Хуниора Алонсо в клуб из Саудовской Аравии, об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Отмечается, что за парагвайца готовы были заплатить пять миллионов евро, однако «быки» хотели получить в два раза больше, поэтому переход не состоялся.

Ранее СМИ сообщали, что в это трансферное окно в услугах игрока сборной Парагвая заинтересована «Васко да Гама», которая также готова дать за игрока только пять миллионов евро.

Контракт 30-летнего футболиста с лидером турнирной таблицы РПЛ рассчитан до 30 июня 2025 года.