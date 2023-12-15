Агент: «Никакого общения с «Тоболом» по возможному переходу Быстрова не было»

Александр Маньяков, агент защитника «Ахмата» Марата Быстрова, высказался о возможном переходе своего клиента в казахстанский «Тобол».

«Ничего об этом не знаю. Никакого общения по данному вопросу у нас с этим клубом не было», — приводит слова Маньякова Legalbet.kz.

В текущем сезоне 31-летний Быстров провёл за «Ахмат» семь матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Казахстана в 700 тысяч евро.

После 18 туров РПЛ «Ахмат» расположился на 13-м месте в турнирной таблице, набрав 17 очков. Отметим, что чемпионат России ушёл на зимний перерыв, который продлится до марта 2024 года.