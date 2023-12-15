«Краснодар» поспорит с «Порту» за полузащитника

Хавбек Кевин Кастаньо, выступающий в чемпионате Мексики за «Крус Асуль», имеет вариант трудоустройства в Российской премьер-лиге. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Диего Руеда.

В подписании колумбийского полузащитника заинтересован «Краснодар». Помимо «быков» заполучить игрока хочет «Порту».

Кастаньо провел 33 поединка за свой нынешний клуб, в которых записал на свой счет два забитых мяча и три голевые передачи. Срок действующего контракта футболиста с «Крус Асулем» рассчитан до лета 2027 года. Трансферная стоимость Кевина оценивается в 1,8 миллиона евро.