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Аршавин сравнил «Зенит» с украинским «Шахтёром»

15 Декабря 2023 • 11:41 Комментировать

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин считает, что «сине-бело-голубые» в плане своей философии похожи на украинский «Шахтёр».

«10 лет назад я говорил хозяину клуба, что нам нужно делать как «Шахтёр». В принципе, мы теперь стали похожи на «Шахтёр». Естественно, по философии я бы хотел, чтобы мы были как «Барселона», - рассказал Аршавин на ютуб-канале «СБГ Шоу».

Напомним, что по итогам 18 туров чемпионата России петербургский коллектив занимает второе место в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два балла. В первом матче Премьер-лиги после перерыва «Зенит» сыграет против столичного «Спартака».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин Шахтёр Донецк ещё теги
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