Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» запросил пять миллионов евро у «Васко да Гамы» за Хуниора Алонсо слухи

15 Декабря 2023 • 11:38 Комментировать

«Краснодар» готов продать защитника Хуниора Алонсо в «Васко да Гаму» за пять миллионов евро, об этом сообщает журналист Раиса Симплиcио.

По данным источника, сумма в 1,5 миллиона никогда не обсуждалась между клубами.

Контракт 30-летнего парагвайца с российской командой рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в восемь миллионов евро.

В текущем сезоне Алонсо принял участие в 24 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами партнёрам по команде.

Ранее Алонсо выступал за «Лилль», «Боку Хуниорс» и испанскую «Сельту». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Васко Да Гама Хуниор Алонсо трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 15 Декабря
12:11 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» - о своих фанатах: «Лучшие болельщики лучшего клуба»
12:11 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» летом отказался продавать Хуниора Алонсо в Саудовскую Аравию слухи
12:09 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Никакого общения с «Тоболом» по возможному переходу Быстрова не было»
11:54 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» поспорит с «Порту» за полузащитника
11:53 · Россия. Премьер-лига
Сабитов рассказал, как его переход в «Спартак» одобрял губернатор Московской области
11:41 · Россия. Премьер-лига
Аршавин сравнил «Зенит» с украинским «Шахтёром»
11:38 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» запросил пять миллионов евро у «Васко да Гамы» за Хуниора Алонсо слухи
11:27 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Переход Пека в «Краснодар» невозможен»
11:20 · Россия. Премьер-лига
Гогниев: «Я в творческом отпуске»
11:10 · Россия. Премьер-лига
Сычёв: «Тикнизян доказывает, что его место впереди»
11:05 · Россия. Премьер-лига
В «Трабзонспоре» высказались об информации об интересе к защитнику ЦСКА Роше
10:50 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: «Весной «Спартак» будет бороться за первое место»
10:30 · Россия. Премьер-лига
Костанца назвал причину продления контракта с «Крыльями Советов»
10:28 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Карабаха» — о Кади: Если будет вариант его возвращения, то мы только за
10:15 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» поздравил Павлюченко
Все новости
Рекомендуем