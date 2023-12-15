«Краснодар» готов продать защитника Хуниора Алонсо в «Васко да Гаму» за пять миллионов евро, об этом сообщает журналист Раиса Симплиcио.

По данным источника, сумма в 1,5 миллиона никогда не обсуждалась между клубами.

Контракт 30-летнего парагвайца с российской командой рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в восемь миллионов евро.

В текущем сезоне Алонсо принял участие в 24 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами партнёрам по команде.

Ранее Алонсо выступал за «Лилль», «Боку Хуниорс» и испанскую «Сельту».