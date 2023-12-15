Гогниев: «Я в творческом отпуске»

Бывший наставник подмосковных «Химок» Спартак Гогниев высказался относительно своей дальнейшей карьеры.

«Я в так называемом творческом отпуске. Какие-то предложения приходят, но не всегда они подходят. Конкретного и серьёзного предложения не было. Готов рассматривать предложения из Первой лиги и РПЛ», - передает слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что последним местом работы Гогниева были подмосковные «Химки». Он возглавлял эту команду с 2022 по 2023 год. До этого специалист работал на посту главного тренера владикавказской «Алании».