Сычёв: «Тикнизян доказывает, что его место впереди»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв поделился мнением о защитнике «железнодорожников» Наире Тикнизяне.

Напомним, в нынешнем сезоне 24-летний футболист провёл за «Локомотив» 13 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач. По словам Сычёва, столь высокая результативность Тикнизяна его не удивляет.

«Можно увидеть, как его подняли в линию атаки, и всё поменялось. Просто оборона не самая сильная его часть. Сейчас Наир доказывает, что его место впереди», — цитирует Сычёва Metaratings.

После 18 туров РПЛ «Локомотив» расположился на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. Первым соперником «железнодорожников» по весенней части сезона, которая стартует в марте следующего года, станет «Динамо».