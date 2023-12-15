В «Трабзонспоре» высказались об информации об интересе к защитнику ЦСКА Роше

Начальник команды «Трабзонспор» Эмра Ток высказался об информации, что турецкий клуб заинтересован в услугах защитника московского ЦСКА Виллиана Роши.

СМИ сообщали, что турки хотят получить игрока уже в зимнее трансферное окно.

«Информация об интересе «Трабзонспора» к Виллиану Роше — фейк», - приводит слова Тока Sport24.

Контракт 28-летнего футболиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в семь миллионов евро.

В текущем сезоне бразилец принял участие в 22 играх во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей партнёрам по команде.