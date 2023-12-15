Костанца назвал причину продления контракта с «Крыльями Советов»

Легионер самарских «Крыльев Советов» Фернандо Костанца прокомментировал подписание нового трудового договора с клубом. Контракт рассчитан до 2028 года.

«Я очень рад. Ко мне здесь хорошо относятся и одноклубники, и болельщики. Чувствую себя как дома. Это была одна из причин, почему я решил остаться. Я привык к этому городу и счастлив здесь. Люблю играть за «Крылья», в команде отличная атмосфера. В этом сезоне мы показываем хорошие результаты», - цитирует футболиста инсайдер Фабио Алейшо.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги 25-летний бразилец провел 14 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу.