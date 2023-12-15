Главный тренер «Карабаха» — о Кади: Если будет вариант его возвращения, то мы только за

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов высказался о возможном возвращении футболиста «Краснодара» Кади.

Специалист отметил, что в команде всегда говорят футболистам, которые уходят, что двери всегда для них открыты.

«Здесь у него все было хорошо. Если будет вариант возвращения Кади, то мы только за. Но у него контракт и довольно крупный. Время покажет», - приводит слова Гурбанова azerisport.com.

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 21 матче за «быков» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей партнёрам по команде.