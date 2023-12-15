«Спартак» поздравил Павлюченко

Сегодня, 15 декабря, день рождения отмечает бывший форвард национальной сборной России и московского «Спартака» Роман Павлюченко. Ему исполнилось 42 года.

«Поздравляем СуперПава с днем рождения и желаем всего наилучшего», - гласит сообщение пресс-службы «красно-белых».

Напомним, что Павлюченко защищал цвета «народной команды» с 2003 по 2008 год. В общей сложности нападающий провел за москвичей 188 поединков и отметился 87 забитыми мячами. Вместе со «Спартаком» центрфорвард три раза становился серебряным призером чемпионата России и выигрывал кубок страны.