​Булыкин: «Работа руководителя оценивается не только по результатам»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал новости о возможном продлении контракта с генеральным директором «железнодорожников» Владимиром Леонченко. Соглашение может быть продлено сроком на два года. Булыкин считает, что руководство клуба имеет гораздо больше возможностей для того, чтобы оценивать ситуацию.

- Решение принимает совет директоров «Локомотива». Сложно судить, поскольку работа руководителя оценивается не только по результатам команды, но и по финансово-хозяйственной деятельности, - цитирует слова Булыкина Rusfootball.info.

Сейчас «Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице.