«Спартак» и клуб МЛС готовят предложение по Букари – источник

Вингер «Црвены Звезды» Осман Букари находится на радаре целого ряда клубов. По информации GHANASoccernet, предложения по 25-летнему футболисту готовят московский «Спартак» и представляющий МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси».

Отмечается, что серьёзный интерес к Букари также проявляет «Ноттингем Форест», но английский клуб пока не торопится предпринимать какие-либо действия.

Осман Букари в сезоне 2023/2024 провёл за «Црвену Звезду» 21 матч. В них ганец записал на свой счёт семь голов и пять результативных передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Букари в 6,5 миллиона евро.