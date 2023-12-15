​Головин выиграл российский «Золотой мяч»

Александр Головин был признан лучшим футболистом России в 2023 году. Полузащитник «Монако» выиграл в голосовании, которое проводил «Спорт-Экспресс». В голосовании участвовали 16 тренеров из команд Премьер-лиги, 16 менеджеров, 16 журналистов и болельщики.

Головин теперь получит приз – российскую версию «Золотого мяча».

Стоит сказать, что на награду могли претендовать футболисты, которые играли в Премьер-лиге в 2023 году, а также игроки сборной России из чемпионатов других стран.

Отметим, что Александр Головин уже шестой сезон проводит в «Монако». Ближайший матч против «Лиона» полузащитник пропустит из-за дисквалификации.