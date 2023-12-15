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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Головин выиграл российский «Золотой мяч»

15 Декабря 2023 • 00:08 Комментировать
Монако
...
Лион
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Через 21 ч. 22 мин.

Александр Головин был признан лучшим футболистом России в 2023 году. Полузащитник «Монако» выиграл в голосовании, которое проводил «Спорт-Экспресс». В голосовании участвовали 16 тренеров из команд Премьер-лиги, 16 менеджеров, 16 журналистов и болельщики.

Головин теперь получит приз – российскую версию «Золотого мяча».

Стоит сказать, что на награду могли претендовать футболисты, которые играли в Премьер-лиге в 2023 году, а также игроки сборной России из чемпионатов других стран.

Отметим, что Александр Головин уже шестой сезон проводит в «Монако». Ближайший матч против «Лиона» полузащитник пропустит из-за дисквалификации.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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