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​Аршавин: Такие игроки, как я, рождаются в России, может, раз в 50 лет

14 Декабря 2023 • 23:54 Комментировать

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, мечтает ли питерский клуб воспитать «нового Аршавина».

По словам Аршавина, чтобы это произошло, должно сойтись много факторов. В то же время экс-игрок «сине-бело-голубых» отметил, что такие футболисты в России появляются нечасто.

«Такой игрок, как я, это нескромно говорить, он не рождается каждые 10-20 лет, может, 50 лет. В России», - слова Аршавина из программы «СБГ Шоу» приводит Sport24.

Отметим, что «Зенит» на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От первого «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин
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