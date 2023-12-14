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​Пивоваров считает Тюкавина лучшим игроком 2023 года в России

14 Декабря 2023 • 23:46 Комментировать

Павел Пивоваров, который занимает пост генерального директора «Динамо», выбрал лучшего футболиста 2023 года в России. В голосовании «Спорт-Экспресса» Пивоваров поставил на первое место нападающего Константина Тюкавина.

Также в пятёрку лучших игроков года Пивоваров включил Бителло, Вендела, Игоря Акинфеева и Фабиана Бальбуэну.

Напомним, что Тюкавин недавно продлил контракт с «Динамо». Новый договор молодого нападающего с московским клубом рассчитан до середины 2028 года.

Добавим, что «Динамо» после первой части сезона занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.

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