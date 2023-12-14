Миранчук оформил ассист в Лиге Европы

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отметился голевой передачей в первом тайме матча бергамасков против «Ракува» в Лиге Европы. Россиянин отдал ассист на Луиса Муриэля, который вывел итальянцев вперёд.

Что любопытно, это уже вторая подряд голевая Миранчука в официальных матчах за «Аталанту». 9 декабря Алексей сделал ассист в матче своей команды против «Милана», бергамаски в том матче победили – 3:2.

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