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Миранчук оформил ассист в Лиге Европы

14 Декабря 2023 • 23:37 Комментировать
Ракув
0:4
Аталанта
окончен

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук отметился голевой передачей в первом тайме матча бергамасков против «Ракува» в Лиге Европы. Россиянин отдал ассист на Луиса Муриэля, который вывел итальянцев вперёд.

Что любопытно, это уже вторая подряд голевая Миранчука в официальных матчах за «Аталанту». 9 декабря Алексей сделал ассист в матче своей команды против «Милана», бергамаски в том матче победили – 3:2.

Следить за ходом противостояния «Ракува» и «Аталанты» режиме текстовой онлайн-трансляции можно на нашем портале. 

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук
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