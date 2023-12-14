​Гендиректор «Спартака» считает Промеса лучшим игроком года в России

Олег Малышев, который занимает должность генерального директора московского «Спартака», выбрал лучшего игрока 2023 года в России. В голосовании «Спорт-Экспресса» Малышев поставил на первое место форварда «красно-белых» Квинси Промеса.

Кроме того, Малышев включил в топ-5 Александра Головина, Клаудиньо, Руслана Литвинова и Михаила Игнатова.

Добавим, что чемпионат России недавно ушёл на зимние каникулы. Первое место в турнирной таблице после восемнадцати сыгранных туров занимает «Краснодар». «Быки» опережают второй «Зенит» на два зачётных балла.