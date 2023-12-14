Медведев назвал Вендела лучшим игроком года в России

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев включил четырёх футболистов «сине-бело-голубых» в список лучших игроков года в России.

По информации «Спорт-Экспресса», функционер клуба из «Северной столицы» считает лучшим футболистом 2023 года полузащитника «Зенита» Вендела. Также в его список из игроков «сине-бело-голубых» попали Матео Кассьерра, Дуглас Сантос, выступавший ранее в Санкт-Петербурге Малком. Последним в списке лучших по мнению Медведева стал вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

Напомним, что в нынешнем сезоне Вендел провёл 18 матчей в рамках всех турниров, забив четыре гола при шести ассистах.