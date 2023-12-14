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​Клубам из топ-лиг Европы интересен Севикян – гендиректор «Пари НН»

14 Декабря 2023 • 22:59 Комментировать

Давид Мелик-Гусейнов, который занимает должность генерального директора «Пари НН», дал комментарий по поводу возможного ухода Эдгара Севикяна из команды в зимнее трансферное окно.

По словам гендиректора «Пари НН», клуб хочет, чтобы Севикян развивался, поэтому в Нижнем Новгороде будут готовы начать переговоры при поступлении хорошего предложения.

Также Мелик-Гусейнов ответил на вопрос, какие клубы проявляют интерес к 22-летнему Севикяну.

«Это и команды из топовых европейских чемпионатов, и российские клубы. Есть предложение из Кипра», - цитирует Мелика-Гусейнова Sport24.

В сезоне 2023/2024 Эдгар Севикян провёл 24 матча, в которых забил семь голов.

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Эдгар Севикян Пари НН Давид Мелик-Гусейнов трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
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