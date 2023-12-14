Терёхин: Молодёжь «Локомотива» — не уровень Хохлова

Бывший игрок «Локомотива» Олег Терёхин высказался о назначении Дмитрия Хохлова на тренерский пост молодёжной команды «Локомотива».

«Дима, безусловно, может быть востребован в РПЛ и в ФНЛ. Он этого заслуживает. Так что, наверное, соглашусь, что это не его уровень. Но для молодых ребят работа под его руководством будет полезна», — приводит слова Терёхина «Матч ТВ».

По его мнению, Хохлов сможет многому научить молодых игроков «железнодорожников», отметив, что такое назначение для «Локомотива» является серьёзным шагом.

Напомним, что Хохлов выступал за московский клуб, выиграв чемпионат России в 2004 году. После завершения игровой карьеры Дмитрий руководил «Динамо», «Ротором» и «Сочи».