​Бабаев назвал лучшего игрока России в 2023 году

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев поучаствовал в опросе за лучшего футболиста России в 2023 году. Результаты этого опроса будут обнародованы через несколько часов.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Бабаев поставил на первое место Александра Головина. Также гендиректор ЦСКА включил в топ-5 таких игроков, как Игорь Акинфеев, Фёдор Чалов, Вендел и Эдуард Сперцян.

Александр Головин с лета 2018 года выступает за «Монако» после перехода из ЦСКА. За команду французской Лиги 1 полузащитник провёл 190 матчей, в которых забил 30 голов и отдал 35 голевых передач на партнёров.