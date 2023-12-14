Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Оздоев повторил достижение прошлого сезона по голам

14 Декабря 2023 • 22:12 Комментировать

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев второй сезон подряд выступает за рубежом. В прошлом сезоне Магомед был в составе стамбульского клуба «Фатих Карагюмрюк».

Любопытно, что в текущем сезоне Оздоев уже повторил свой бомбардирский показатель в Турции. Так, в соседней стране за «Карагюмрюк» он оформил пять голов в том сезоне – все в рамках чемпионата Турции. В сезоне текущем за ПАОК он уже достиг этой отметки, поразив ворота ХИКа в Лиге конференций УЕФА. Всего у Магомеда теперь четыре гола в рамках чемпионата Греции и один – в рамках еврокубка. ПАОК, напомним, уже прошёл в плей-офф ЛК с первого места группы G.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Магомед Оздоев Фатих Карагюмрюк ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 14 Декабря
23:28 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор «Спартака» считает Промеса лучшим игроком года в России
23:25 · Россия. Премьер-лига
Медведев назвал Вендела лучшим игроком года в России
22:59 · Россия. Премьер-лига
​Клубам из топ-лиг Европы интересен Севикян – гендиректор «Пари НН»
22:19 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: Молодёжь «Локомотива» — не уровень Хохлова
22:18 · Россия. Премьер-лига
​Бабаев назвал лучшего игрока России в 2023 году
22:12 · Россия. Премьер-лига
Оздоев повторил достижение прошлого сезона по голам
21:49 · Россия. Премьер-лига
​Божович: «В будущем Личка может работать даже в «Зените»
21:42 · Россия. Премьер-лига
Алдонин: Файзуллаев и Тюкавин произвели яркое впечатление 1
21:39 · Россия. Премьер-лига
​Семак выбрал лучшего футболиста года в России
21:32 · Россия. Премьер-лига
Оздоев забил в еврокубке
21:31 · Россия. Премьер-лига
Чепчугов: Нельзя оставлять ЦСКА без усиления
21:30 · Россия. Премьер-лига
​«Футболистам – побед, а болельщикам – побольше радости от похода на стадион»: Пожелания от Сёмина
21:24 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Молодёжка – не уровень Хохлова»
21:10 · Россия. Премьер-лига
Заседание по делу о выплате Газизовым «Спартаку» было перенесено
20:50 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал порадовавших его футболистов в уходящем году
Все новости
Рекомендуем