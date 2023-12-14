Оздоев повторил достижение прошлого сезона по голам

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев второй сезон подряд выступает за рубежом. В прошлом сезоне Магомед был в составе стамбульского клуба «Фатих Карагюмрюк».

Любопытно, что в текущем сезоне Оздоев уже повторил свой бомбардирский показатель в Турции. Так, в соседней стране за «Карагюмрюк» он оформил пять голов в том сезоне – все в рамках чемпионата Турции. В сезоне текущем за ПАОК он уже достиг этой отметки, поразив ворота ХИКа в Лиге конференций УЕФА. Всего у Магомеда теперь четыре гола в рамках чемпионата Греции и один – в рамках еврокубка. ПАОК, напомним, уже прошёл в плей-офф ЛК с первого места группы G.