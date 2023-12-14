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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Божович: «В будущем Личка может работать даже в «Зените»

14 Декабря 2023 • 21:49 Комментировать

Известный по работе со многими российскими командами Миодраг Божович высоко оценил работу Марцела Лички у руля московского «Динамо».

«Личка – один из самых сильных тренеров в чемпионате России. В будущем он может работать даже в «Зените». Почему нет? Он очень хорошо работал в «Оренбурге», сейчас проделывает отличную работу в «Динамо», - сказал Божович, чьи слова приводит Metaratings.

«Динамо» Марцела Лички после восемнадцати сыгранных туров располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» «бело-голубые» отстают на шесть зачётных баллов.

Сезон Российской премьер-лиги возобновится в марте.

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Динамо Москва Миодраг Божович Марцел Личка ещё теги
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