​Божович: «В будущем Личка может работать даже в «Зените»

Известный по работе со многими российскими командами Миодраг Божович высоко оценил работу Марцела Лички у руля московского «Динамо».

«Личка – один из самых сильных тренеров в чемпионате России. В будущем он может работать даже в «Зените». Почему нет? Он очень хорошо работал в «Оренбурге», сейчас проделывает отличную работу в «Динамо», - сказал Божович, чьи слова приводит Metaratings.

«Динамо» Марцела Лички после восемнадцати сыгранных туров располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» «бело-голубые» отстают на шесть зачётных баллов.

Сезон Российской премьер-лиги возобновится в марте.