​Семак выбрал лучшего футболиста года в России

Наставник «Зенита» Сергей Семак выбрал лучшего футболиста календарного года в России. Как сообщает «Спорт-Экспресс», готовящийся объявить результаты голосования, рулевой питерской команды поставил на первую позицию Малкома, который в августе сменил «Зенит» на «Аль-Хиляль».

Также Семак включил в свою пятёрку Александра Головина, Вендела, Дугласа Сантоса и Вильмара Барриоса.

Добавим, что «Зенит» после восемнадцати туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. От располагающегося на вершине «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два очка.