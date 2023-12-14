Оздоев забил в еврокубке

Полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев забил гол в Лиге конференций в рамках домашнего матча против финского ХИКа. Он проходит в эти минуты в Салониках, к завершению подошел первый тайм.

Игрок гостей Боян Радулович открыл счёт на шестой минуте встречи быстрым голом, однако Магомед на 37-й минуте восстановил паритет.

Отметим, что этот гол стал первым для Оздоева в Лиге конференций в этом сезоне и пятым по счёту. Ранее Магомед отличался исключительно в чемпионате Греции четыре раза.

Напомним, что ПАОК уже давно пробился в плей-офф Лиги конференций и зарезервировал за собой первое место группы G.