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​«Футболистам – побед, а болельщикам – побольше радости от похода на стадион»: Пожелания от Сёмина

14 Декабря 2023 • 21:30 Комментировать

Известный российский тренер Юрий Сёмин обратился с пожеланиями на следующий календарный год.

«В 2024 году желаю всем самого крепкого здоровья! Не только футбольным людям, но и всем! Футболистам – побед, а болельщикам – побольше радости от похода на стадион», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Ранее Юрий Сёмин говорил, что не знает, когда вернётся к тренерской работе. Опытный специалист не имеет клубной прописки уже больше двух лет после ухода из «Ростова», где он проработал недолго. 

В футбольном мире Сёмин известен главным образом по работе у руля московского «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Сёмин
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