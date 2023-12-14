​«Футболистам – побед, а болельщикам – побольше радости от похода на стадион»: Пожелания от Сёмина

Известный российский тренер Юрий Сёмин обратился с пожеланиями на следующий календарный год.

«В 2024 году желаю всем самого крепкого здоровья! Не только футбольным людям, но и всем! Футболистам – побед, а болельщикам – побольше радости от похода на стадион», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Ранее Юрий Сёмин говорил, что не знает, когда вернётся к тренерской работе. Опытный специалист не имеет клубной прописки уже больше двух лет после ухода из «Ростова», где он проработал недолго.

В футбольном мире Сёмин известен главным образом по работе у руля московского «Локомотива».