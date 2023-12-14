Терёхин: «Молодёжка – не уровень Хохлова»

Экс-нападающий «Динамо» Олег Терёхин оценил назначение в карьере другого бывшего динамовца, Дмитрия Хохлова. Сегодня тренер официально возглавил молодёжную команду столичного «Локомотива».

«Он многому научит своих футболистов, это однозначно. Но, наверное, соглашусь, что это не его уровень. Он может быть востребован в РПЛ и ФНЛ», - уверяет Терёхин для «Матч ТВ».

Ранее, на своём последнем месте работы Хохлов трудился именно с основой клуба РПЛ – «Сочи». Однако в сентябре специалист ушёл из команды на фоне плохих результатов. Сейчас сочинцы продолжают замыкать турнирную таблицу лиги.