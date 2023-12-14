Заседание по делу о выплате Газизовым «Спартаку» было перенесено

Заседание кассационного суда Самары по жалобе Шамиля Газизова на решение о взыскании с него 92 миллионов рублей в пользу «Спартака» было перенесено. Об этом рассказала юрист Татьяна Завьялова, которая представляет московский клуб.

«Суд отложили на 18 января 2024 года, у сторон есть время и возможность договориться. Я и [юрист] Елена Чачуа заболели, попросили суд перенести заседания в связи с этим», - цитирует Завьялову ТАСС.

Напомним, что Шамиль Газизов работал на должности генерального директора «Спартака» на протяжении пяти месяцев в 2020 году. Вскоре после ухода Газизова из клуба стороны начали разбираться в судах.

В настоящий момент Газизов работает в махачкалинском «Динамо».