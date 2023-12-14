Сёмин назвал порадовавших его футболистов в уходящем году

Знаменитый тренер Юрий Сёмин назвал футболистов, которые в уходящем году наиболее его порадовали. Назвал эксперт представителей Российской премьер-лиги.

«Приятным событием в 2023 году назову лидерство «Краснодара». А ещё меня порадовали два молодых игрока, которые себя ярко проявили. А именно — Константин Тюкавин и Аббосбек Файзуллаев», - говорит Сёмин «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Тюкавин в этом сезоне чемпионата России отметился уже восемью забитыми голами с шестью ассистами. У Файзуллаева в кармане два гола и шесть ассистов, пополнил Аббосбек ЦСКА в конце минувшего трансферного окна.