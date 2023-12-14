Божович: «Зенит» – очень серьёзный конкурент для «Краснодара»

Бывший тренер многих клубов РПЛ Миодраг Божович высказался о шансах «Зенита» и «Краснодара» на чемпионский титул.

«Зенит» – очень серьёзный конкурент. У них по-прежнему собраны одни из самых лучших иностранцев в стране. С чем связаны проблемы «Зенита»? Конкуренты прибавили. У «Зенита» нет такого преимущества, как было раньше», – приводит слова специалиста Metaratings.ru.

Отдельно Божович высказался об игре «Краснодара», отметив, что матч с ЦСКА доказал наличие у «быков» характера для борьбы за чемпионский титул Российской премьер-лиги.

Напомним, что после 18-ти туров чемпионата подопечные Владимира Ивича лидируют в турнирной таблице, на два очка опережая «Зенит».