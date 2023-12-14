Сенников: Леонченко и Галактионов нормально работают совместно

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о работе генерального директора Владимира Леонченко с главным тренером команды Михаилом Галактионовым.

«Разногласий в клубе не вижу, тренер с генеральным директором нормально работают совместно. Результаты у команды тоже неплохие, особенно после пройденного этапа с немцами в руководстве», — приводит слова Сенникова «Матч ТВ». По его мнению, «железнодорожники» прогрессируют в хозяйственной работе, отметив открытие музея и ремонт на базе.

Напомним, что Владимир Леонченко занимает должность генерального директора «Локо» с 2020 года. «Железнодорожники» находятся на четвёртом месте в турнирной таблице РПЛ.