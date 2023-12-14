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Гендиректор «Пари НН» рассказал, сколько новичков клуб хочет подписать

14 Декабря 2023 • 20:32 Комментировать

Давид Мелик-Гусейнов, занимающий пост гендиректора нижегородского «Пари НН», рассказал, сколько новичков планирует подписать клуб в грядущее трансферное окно. И отметил, что усиления будут точечными – по позициям.

«К нам придут три-четыре новых футболиста, максимум — пять. Позиции? Рассматриваем все. Будет зависеть от возможностей клуба», - говорит функционер Sport24.

«Пари НН» завершил первую часть сезона РПЛ в первой десятке на девятом месте, имея в копилке 24 очка. Ранее Мелик-Гусейнов поставил оценку своей команде за уверенное выступление в стартовой части сезона-2023/24.

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН Давид Мелик-Гусейнов
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