Виталий Калешин: «Краснодар» в этом году показывает качественную игру»

Бывший футболист «Краснодара» Виталий Калешин оценил игру «быков» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

«Краснодар» в этом году показывает качественную игру, прагматичную, что раньше было не свойственно. Они правильно делают, победителей не судят. Первое место – закономерно. Конечно, предпочтение в борьбе за чемпионство отдаётся «Зениту», – приводит слова экс-футболиста Metaratings.ru.

По его мнению, «сине-бело-голубые» остаются фаворитами из-за большого опыта чемпионств и неограниченных возможностей для усиления состава.

Напомним, что «Краснодар» ушёл на паузу в РПЛ на первом месте в турнирной таблице. Отрыв от петербургского «Зенита» составляет два очка.