​Балахнин не сомневается в том, кого следует считать лучшим тренером первой половины сезона в РПЛ

Экс-наставник «Ростова» Сергей Балахнин не сомневается в том, что наставник «Краснодара» Владимир Ивич по праву считается лучшим тренером первой половины сезона в российском чемпионате. Руководимый им клуб проиграл лишь два матча и лидирует в турнирной таблице чемпионата, на два очка опережая гегемона - питерский «Зенит».

- По-моему, тут очевидно и на поверхности лежит ответ. Ивич, конечно же. Команда идёт на первом месте, тренер хорошо работает в плане творчества, - цитирует слова специалиста Vprognoze.ru.

Российский чемпионат возобновится в начале марта следующего года.