Бышовец: Переход Салтыкова в «Локомотив» преждевременен

Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Анатолий Бышовец высказался о будущем Никиты Салтыкова в составе «Локомотива».

«Ему не помешало бы остаться в Самаре. Никите необходим опыт. Переход в «Локомотив» преждевременен», — приводит слова Бышовца «РБ Спорт». Специалист сравнил Салтыкова с будущим одноклубником Сергеем Пиняевым. По его мнению, для Никиты будет важна игровая практика в составе «железнодорожников», отметив высокую конкуренцию в Москве.

Напомним, что Салтыков должен присоединиться к «Локомотиву» зимой, а затем вернуться в «Крылья Советов» на правах аренды. В 21 матче нынешнего сезона игрок самарцев забил четыре гола при четырёх ассистах.