​Гендиректор «Пари НН»: «Юран – костяк нашего клуба»

Давид Мелик-Гусейнов, который работает на должности генерального директора «Пари НН», высказался о главном тренере команды Сергее Юране.

«Юран – костяк нашего клуба. Что касается именно спортивной повестки, то он во многом поспособствовал росту команды. Но клуб на то и клуб, это не компания одного человека и не организация одной звезды. Тут все должны работать на результат», - слова Мелика-Гусейнова приводит Sport24.

После первой части сезона, которая включила в себя восемнадцать туров, «Пари НН» располагается на девятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда Сергея Юрана набрала 24 очка, причём 22 из них – в домашних матчах.

Чемпионат России возобновится через два с половиной месяца – в начале марта.